Калуга, , 15:01 — REGNUM В Калужской области положительные результаты тестов на коронавирус подтверждены у 94 человек за последние сутки, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на информацию федерального штаба от 6 марта. Днём ранее, 5 марта, в регионе было зарегистрировано 95 случаев.

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Всего в Калужской области с начала пандемии положительные результаты тестов на коронавирус подтверждены у 30 тыс. 409 человек, 1990 человек находятся на лечении, 28 тыс. 153 человека выздоровели, 266 человек умерли.

Больше всего подтверждённых положительных результатов тестов — в Калуге (424), в Обнинске (162), Боровском (129) и Малоярославецком (109) районах.

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