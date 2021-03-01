Казань, , 13:48 — REGNUM Решение о снятии коронавирусных ограничений пока принимать рано, а ослабить введенные требования возможно получится после 8 марта. Об этом заявила глава управления Роспотребнадзора по РТ Марина Патяшина.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: вакцинация наносит удар по пандемии — все новости»

По ее словам, жители региона на фоне весеннего праздника могут «ринуться во все тяжкие», что существенно усугубит эпидемиологическую обстановку. Решения о новых послаблениях будут приняты после мартовского праздника, когда республика вернется к работе в обычном режиме, уточнила руководитель ведомства.

Ранее ИА REGNUM сообщало, в детских садах Татарии утренники с участием родителей возможны, но только при соблюдении необходимых требований. Утренники разрешат только при отсутствии карантина по инфекционным заболеваниям.

Читайте также: В Татарии разрешили родителям посещать утренники в детских садах