Москва, , 14:49 — REGNUM Президент России Владимир Путин не будет изолироваться после того, как у его помощника Максима Орешкина был выявлен коронавирус, потому что в этом нет необходимости. Об этом 6 марта сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в интервью радиостанции «Говорит Москва».

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«Нет, не будет. Нет необходимости. У них не было прямых контактов», — сказал Песков в ответ на соответствующий вопрос.

Как передавало ИА REGNUM, ранее глава правительства России Михаил Мишустин в ходе совещания по социально-экономическому развитию Кузбасса сообщил, что помощник президента Российской Федерации, бывший министр экономического развития России Максим Орешкин заразился коронавирусом SARS-CoV-2.