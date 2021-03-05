Томск, , 09:39 — REGNUM В Томской области с начала массовой вакцинации от COVID-19 привились 27 627 человек. Об этом ИА REGNUM сообщили 5 марта в областной администрации.

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По данным облздрава, вакцинация в регионе проходит в плановом режиме. Вакцина в Томскую область поступает регулярно, но пока небольшими партиями. Очередную партию препарата «Гам-КОВИД-Вак» («Спутник V») Томская область должна получить на следующей неделе.

Всего с начала прививочной кампании в регион уже поступило 34 512 доз указанной вакцины.

На вакцинацию от COVID-19 записались 43 559 жителей Томской области.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 4 марта в регионе был выявлен 30 441 носитель коронавируса, выздоровели 28 490 человек.

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