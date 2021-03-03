Уфа, , 10:41 — REGNUM 136 случаев заражения коронавирусом выявили за сутки в Башкирии. Об этом 3 марта сообщает пресс-служба администрации главы региона.

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Сообщается, что всего в Башкирии было выявлено 28 992 случаев заражения этой инфекцией, при этом справились с ней 23 166 человек, в том числе 119 победили вирус за минувшие 24 часа.

Отмечается, что в больницах продолжают лечение 272 пациента с COVID-19, а на дому лечатся 5270 человек. За прошедшие сутки была констатирована смерть 4 пациентов с COVID-19. Всего в регионе скончались 284 таких пациентов.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что согласно данным на 2 марта в республике за сутки выявили 137 носителей коронавируса.

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