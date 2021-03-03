Екатеринбург, , 13:31 — REGNUM Менее 5% жителей Екатеринбурга прошли вакцинацию от COVID-19. Об этом заявил главный эпидемиолог города Александр Харитонов на брифинге.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: вакцинация наносит удар по пандемии — все новости»

Харитонов отметил, что первый компонент поставили себе более 56 тыс. горожан, второй — почти 30 тыс.

«В целом по городу охват прививками составляет 4,6%», — сказал специалист.

Такое количество привитых является «недостаточным», признал эпидемиолог — нужно вести дело к вакцинации 60% жителей.

Как сообщало ИА REGNUM, уже более 62 тыс. человек пока ждут своей очереди на вакцинацию от COVID-19.

Читайте ранее в этом сюжете: На Урале сказали, у кого чаще бывают побочные эффекты от «Спутника V»