Чебоксары, , 12:42 — REGNUM В Чувашии за сутки выявлено 54 носителя коронавируса, при этом зарегистрированы новые летальные исходы. Такие данные приводит оперативный штаб России, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

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По данным на 1 марта, с начала пандемии в Чувашии официально выявлено 21 452 случая заражения SARS-CoV-2, в том числе за последние сутки — 54.

Вылечились 19 643 пациента, доля выздоровевших составила 91,6%. Из них за последние сутки победили болезнь 50 человек. В настоящее время COVID-19 официально подтверждён у 769 пациентов.

Также в республике умерли ещё шесть пациентов с коронавирусом. Всего в Чувашии скончались 1040 человек.

Отметим, что Чувашия вошла в пятёрку лидеров по развитию цифровой зрелости в здравоохранении. Показатель рассчитывался исходя из соотношения количества специалистов, использующих информационные технологии для лечения и предупреждения болезней, объема отраслевых вложений для систематизации внутренних процессов, уровня доступности жителям цифровых сервисов в сфере медицины.