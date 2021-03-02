Ростов-на-Дону, , 16:04 — REGNUM В Ростовской области число коек для лечения пациентов с COVID-19 сократилось примерно на 1 тыс. мест. Об этом в ходе заседания регионального оперштаба 2 марта министр здравоохранения региона Юрий Кобзев.

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По его словам, в Ростовской области работают 18 инфекционных госпиталей вместимостью 2 тыс. 528 коек. 1 тыс. 952 койки оснащены кислородными точками.

Загрузка на стационары снизилась до 64,6%. В настоящее время на лечении в госпиталях находятся 1 тыс. 634 пациента с COVID-19. К аппаратам искусственной вентиляции лёгких подключён 131 человек.