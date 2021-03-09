Калуга, , 15:03 — REGNUM В Калужской области положительные результаты тестов на коронавирус подтверждены у 89 человек за последние сутки, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на информацию федерального штаба от 9 марта. Днём ранее, 8 марта, в регионе было зарегистрировано 93 случая.

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Всего в Калужской области с начала пандемии положительные результаты тестов на коронавирус подтверждены у 30 тыс. 683 человек, 1966 человек находятся на лечении, 28 тыс. 448 человек выздоровели, 269 человек умерли.

Больше всего подтверждённых положительных результатов тестов — в Калуге (398), в Обнинске (151), Боровском (120) и Малоярославецком (115) районах.

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