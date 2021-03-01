Архангельск, , 15:26 — REGNUM В Архангельской области за последний месяц из-за невостребованности сократили 617 коек для лечения ковид-пациентов. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном правительстве.

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По состоянию на 1 марта в медучреждениях региона развернуто 2049 коек для лечения COVID-19 и подозрения на него, из которых 1085 обеспечены кислородом, 181 — аппаратами искусственной вентиляции легких. При этом за последний месяц количество коек сократилось на 617 по причине невостребованности.

«Ежедневно в оперативном режиме осуществляется мониторинг развернутого коечного фонда и его занятости. По состоянию на 1 марта свободны 310 коек, — заявил глава областного минздрава Александр Герштанский. — Количество пациентов, находящихся на амбулаторном лечении, также сокращается».

По данным оперативного штаба, в Архангельской области на лечении с COVID-19 находятся более 4 тысяч человек.