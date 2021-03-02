Ставрополь, , 12:00 — REGNUM Сроки вакцинации на Ставрополье могут сократиться на месяц. Если ранее планировалось завершить прививочную кампанию в сентябре, то теперь есть шанс сдвинуть срок на август. Об этом сообщил губернатор края Владимир Владимиров по итогам заседания краевого координационного совета по противодействию коронавирусной инфекции.

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«Раньше мы планировали завершить прививочную кампанию в сентябре. Теперь, благодаря увеличению объемов производства вакцины в стране, можем успеть и в августе», — заявил Владимиров.⠀В настоящее время в Ставропольском крае привиты уже около 62 тысяч жителей, из них 28 тыс. человек получили второй компонент вакцины. В крае работают 62 центра вакцинации, а также 44 мобильные бригады. Имеется резерв из 32 тыс. доз первого компонента вакцины и более 64 тыс. — второго.