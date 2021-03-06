Обнинск, Калужская область, , 15:22 — REGNUM В Калужской области за сутки подтверждены два летальных исхода пациентов с COVID-19. Об этом сообщает 6 марта корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на информацию областного оперштаба.

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От осложнений, вызванных COVID-19, умерли жители Обнинска 1941 и 1955 годов рождения.

Всего с начала пандемии в регионе скончаюсь 266 человек с подтверждённым заражением новой коронавирусной инфекцией.

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