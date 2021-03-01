Санкт-Петербург, , 12:39 — REGNUM Артисты Итальянского цирка Togni сами проявили инициативу и захотели воспользоваться российской вакциной. Об этом 1 марта заявил директор филиала ФКП Росгосцирк «Большой Санкт-Петербургский государственный цирк» Илья Ляхов на телеканале «Россия 24».

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«Всегда было так, что вакциной в первую очередь прививались граждане Российской Федерации, но когда вакцинация набрала обороты, мы обратились в комитет по здравоохранению Санкт-Петербурга с вопросом, что нам именно нужно граждан Италии привить», — заявил Ляхов.

По его словам, граждане Италии «с большим удовольствием пришли и сделали эти прививки».

«Они сами подошли. Я тоже сделал прививку и вторую прививку уже сделал 18 февраля. Своим примером и коллектив вдохновил. Итальянцы тоже спросили. Они, слава богу, ковидом не переболели, но практически год не работали, без представлений», — указал он.

28 февраля артисты Итальянского цирка Togni воспользовались вакциной от коронавируса перед выступлением в Санкт-Петербурге.