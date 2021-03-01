Элиста, , 11:47 — REGNUM В Республике Калмыкия за истекшие сутки зарегистрировано 35 случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает региональный оперштаб 1 марта. Днём ранее положительный результат теста на коронавирус получили 38 жителей республики.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: вакцинация наносит удар по пандемии — все новости»

В настоящее время в стационарах лечение получают 570 пациентов с COVID-19. Состояние 20 из них врачи оценивают как тяжёлое. В режиме домашней изоляции остаются 3 тыс. 887 человек.

За весь период пандемии в Калмыкии установлено 19 тыс. 74 случая заражения коронавирусом. Выздоровели 18 тыс. 33 человек. Не смогли победить COVID-19 296 пациентов.

Читайте ранее в этом сюжете: Ещё 38 жителей Калмыкии заразились коронавирусом