Южно-Сахалинск, , 12:04 — REGNUM Власти Сахалина приняли решение в связи с улучшением эпидобстановки по коронавирусу возобновить диспансеризацию населения. В 2021 году планируется проверить здоровье 264 тыс. жителей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве островного региона.

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В условиях ограничительных коронавирусных мер на Сахалине диспансеризацию прошли с начала 2021 года около 22 тыс. человек. Врачи отметили, что на ранних стадиях удалось выявить серьёзные заболевания, о которых ранее пациенты не подозревали.

На Сахалине специально для диспансеризации выделено дополнительное время в поликлиниках — по средам вечером и по субботам утром.

Как сообщало ИА REGNUM, в медучреждениях Приморья в марте возобновят диспансеризацию и профилактические осмотры населения. Это стало возможным благодаря улучшению эпидобстановки по коронавирусу.