Чебоксары, , 11:29 — REGNUM В Чувашии суточное число подтверждённых случаев заражения коронавирусом почти сравнялось с количеством вылечившихся от болезни — соответственно 48 и 45. При этом зарегистрированы новые смертельные исходы. Это следует из данных оперативного штаба России, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

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По данным на 3 марта, с начала пандемии в Чувашии лабораторно выявлено 21 550 случаев заражения SARS-CoV-2, в том числе за последние сутки — 48.

Победили болезнь 19 724 человека, или 91,53% заразившихся коронавирусом пациентов. В том числе за последние сутки выздоровели 45 человек. В настоящее время в Чувашии официально насчитывается 775 болеющих COVID-19.

Также в Чувашии скончались ещё шесть пациентов с коронавирусом. Всего в республике COVID-19 стал причиной смерти 1051 человека.

Как сообщало ИА REGNUM, в Чувашии с 3 марта, сняты ограничения для посещения праздничных мероприятий в дошкольных образовательных учреждениях. Но санитарно-эпидемические требования сохраняются — в частности, ношение масок, соблюдение безопасной дистанции, обязательная дезинфекция рук и термометрия.

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