Петрозаводск, , 09:56 — REGNUM В Республике Карелия за минувшие сутки выявлено 102 новых носителя коронавируса, что на два человека меньше, чем сутками ранее. Также в регионе продолжает фиксироваться рост летальных случаев от COVID-19. Об этом 4 марта сообщили в региональном оперативном штабе.

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Из 102 новых носителей признаки заболевания COVID-19 имеют 89 человек, из них у 37 симптомы средней тяжести, три человека находятся в тяжелом и один — в крайне тяжелом состоянии.

Всего в стационарах региона размещены 538 пациентов, у 468 из них состояние средней тяжести, 61 человек находятся в тяжелом, девять — в крайне тяжелом состоянии, в том числе четверо на ИВЛ.

С начала пандемии в Карелии выявлено 41 324 случая заражения, 37 306 человек выздоровели, в том числе 161 — за прошедшие сутки. Скончались 316 человек, в том числе двое — за минувшие сутки.

В Сегежской ЦРБ скончалась жительница Сегежи, 1943 года рождения, в Кондопожской ЦРБ скончалась жительница Кондопоги, 1937 года рождения.

Также за 3 марта в регионе было госпитализировано 19 человек с внебольничной пневмонией, без подтвержденного ковида. А начиная с 1 апреля 2020 года с внебольничной пневмонией госпитализированы 5128 пациентов, 121 человек умер (с учетом пациентов, госпитализированных ранее указанного периода).

«За минувшие сутки зарегистрирован один летальный исход от внебольничной пневмонии: женщина 1935 года рождения, с сопутствующей соматической патологией, тест на COVID-19 отрицательный», — говорится в сообщении.

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