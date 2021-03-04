Рязань, , 12:06 — REGNUM В Рязанской области 4 марта подтверждён 61 случай заражения коронавирусом, что на три меньше, чем за предыдущие сутки, сообщили ИА REGNUM в региональной оперативной рабочей группе. Выздоровели ещё 74 пациента, зарегистрированы два летальных исхода.

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В лечебных учреждениях находятся 272 пациента с COVID-19, из них 10 подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких. Всего в Рязанской области выявлены 24 тыс. 730 носителей инфекции, выздоровели 22 тыс. 782 человека.

По данным федерального оперативного штаба, за минувшие сутки зарегистрированы два летальных исхода, таким образом, от осложнений на фоне коронавируса скончались 306 пациентов.