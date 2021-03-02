Ижевск, , 11:45 — REGNUM За минувшие сутки в Удмуртии скончались от последствий заражения коронавирусом два человека, сообщает региональный оперативный штаб. Накануне также было зарегистрировано два летальных случая среди пациентов с коронавирусом в республике.

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Умерли 54-летний мужчина и 84-летняя женщина. Течение заболевания у погибших сопровождалось тяжелыми хроническими патологиями.

Общее число жертв COVID-19 в регионе выросло до 364 человек.

Отметим, данные регионального штаба значительно отличаются в меньшую сторону от показателей общероссийского штаба. Так, по данным федерального оперативного штаба на 2 марта, в Удмуртии с начала пандемии от последствий заражения коронавирусом скончался 641 человек, из которых шестеро умерли в течение предыдущих суток.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 2 марта в регионе выявили 76 новых случаев заражения коронавирусом. Накануне было подтверждено 75 новых положительных тестов на SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений выросло до 28 447 случаев.

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