Екатеринбург, , 09:50 — REGNUM В Берёзовском (Свердловская область) начала работать ПЦР-лаборатория по выявлению большого спектра болезней. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в региональном оперштабе.

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Теперь в городе можно будет проводить исследования на содержание микроорганизмов большой группы патогенности. Ранее такие действия проводили в сторонних лабораториях, а это увеличивало время ожидания анализов. Новая лаборатория будет обслуживать жителей Режа и Ревды.

Оборудование для лаборатории, работающей на базе центральной городской больницы, закупили благотворители — в частности, компания «НЛМК-Сорт».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Екатеринбурге вернули к обычному режиму работы терапевтический корпус ГКБ № 14, ранее принимавший больных COVID-19.

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