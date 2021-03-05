Нижний Новгород, , 16:09 — REGNUM Около 27% населения Нижегородской области теперь имеют коллективный иммунитет к коронавирусу. Об этом сегодня, 5 марта, на пресс-конференции заявила главный санитарный врач региона Наталия Кучеренко.

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По ее словам, эти цифры отображают только статистику среди нижегородцев, уже сдавших сдал анализы на антитела к COVID-19. Число жителей региона с иммунитетом к коронавирусу может быть в реальности еще больше.

«Надеюсь, что сейчас мы будем выходить из этой ситуации по заболеваемости коронавирусом. Безусловно, этот вирус никуда не уйдет и будет с нами, наверное, надолго. Возможно, навсегда. Нам надо просто научиться с ним жить, благо уже есть вакцина. Теперь эта инфекция попадает в разряд вакциноуправляемых», — подытожила глава областного управления Роспотребнадзора.