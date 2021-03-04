Абакан, , 06:26 — REGNUM По состоянию на 4 марта в Хакасии коронавирус выявлен у 21 376 человек, в том числе за прошедшие сутки подтверждено 17 случаев заражения. Об этом ИА REGNUM сообщили в правительстве республики.

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За весь период пандемии в Хакасии после COVID-19 выздоровели 20 379 человек, за последние сутки — 85.

Амбулаторно лечатся 403 человека, стационарно — 132. В тяжёлом состоянии находятся 22 человека, в том числе четверо пациентов подключены к аппаратам ИВЛ.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 марта в Хакасии было выявлено 18 носителей коронавируса, выздоровели 79 человек.

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