Самара, , 15:09 — REGNUM Еще более 33 тысяч доз вакцины от COVID-19 поступило в Самарскую область. Об этом 9 марта сообщает пресс-служба министерства здравоохранения региона.

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Сообщается, что в скором времени 33 100 доз вакцины ГамКовидВак будут распределены по медучреждениям области.

Отмечается, что в регионе уже получили прививки от COVID-19 свыше 116 тысяч желающих. При этом полностью завершили вакцинацию более 64 тысяч человек.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что сделать прививку от COVID-19 в Самарской области можно бесплатно. Вакцинирование проходит на добровольной основе. В первую очередь прививают людей, которые находятся в группе риска: медицинские и социальные работники, пожилые люди, лица с хроническими заболеваниями. Согласно данным на 9 марта в регионе за сутки было выявлено 260 носителей коронавируса.

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