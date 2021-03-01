Барнаул, , 10:33 — REGNUM Власти Алтайского края в 2020 году не успели израсходовать 10 млрд рублей бюджетных средств, а на помощь семьям с детьми от 16 до 18 лет в пандемию средств не нашлось. Об этом сообщил сегодня, 1 марта, в ходе обсуждения поправок в бюджет на 2021 год руководитель фракции «Справедливая Росия» Александр Молотов.

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«Наша фракция поддерживает законопроект, поскольку когда денег становится больше — это всегда хорошо. Но по-прежнему остро стоит вопрос об эффективности расходов бюджетных средств. Как всем известно, эти 10 млрд рублей — это не новые доходы, а профицит бюджета 2020 года, который мы не потратили и теперь он переносится на текущий год.

Между тем фракция «Справедливая Россия в прошлом году предлагала выплатить по 10 тысяч семьям с детьми от 16 до 18 лет в период пандемии, а также усилить поддержку в это трудное время предпринимателей, но ответ был всегда один — денег в бюджете нет!

Однако теперь выясняется, что деньги то в бюджете были и их можно было потратить на важные социальные нужды и поддержку экономики, однако на то не было политической воли «партии власти» и это очень печально», — считает Александр Молотов.

Напомним, в апреле 2020 года, когда в стране начался всеобщий карантин и многие предприятия были вынуждены закрыться, губернатор Алтайского края Виктор Томенко заявил, что в регионе нет денег на поддержку малого и среднего предпринимательства. А предпринимателей, которые их просят, он сравнил с человеком, которого пригласили в гости, а он ещё и товарища своего с собой привёл.

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Как уже сообщало ИА REGNUM, согласно поправкам, внесённым местным правительством в бюджет Алтайского края, доходы останутся без изменений, а расходы увеличатся на 9888 миллионов рублей и составят 139 645 миллионов рублей. Дополнительные средства будут направлены на: оплату труда всех категорий работников учреждений социальной сферы — 1,3 миллиарда рублей, в том числе краевых учреждений — 566,8 миллиона рублей, субсидии муниципальным образованиям на зарплату — 500 миллионов рублей и другие нужды.

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