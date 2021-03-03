Биробиджан, , 06:21 — REGNUM В Еврейской автономной области за последние сутки выявили всего три новых случая заражения коронавирусом (днём ранее — четыре). За весь период пандемии инфицирование SARS-CoV-2 подтвердилось у 4333 человек, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном оперативном штабе.

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За последние 24 часа медики закрыли 12 больничных листов в связи с выздоровлением пациентов. За всё время успешно справились с COVID-19 4130 человек.

В ковидных госпиталях проходят лечение 33 пациента. Из 88 специально созданных для лечения COVID-19 коек заняты 37,5%. Ещё 51 носитель коронавируса лечится дома.

По данным федерального портала стопкоронавирус. рф, в ЕАО с 26 февраля не фиксируются смертельные случаи пациентов от COVID-19. За всё время пандемии в области скончались 119 носителей коронавируса.

Как сообщало ИА REGNUM, последняя поставка «Спутник V» в Приамурье была 28 февраля в количестве 1,6 тыс. доз. Всего в регион доставлено уже 40 960 доз этого препарата от коронавирусной инфекции, а также одна тыс. доз «ЭпиВакКороны».