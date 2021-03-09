Уфа, , 09:47 — REGNUM Сделать субботы учебными в школах Башкирии в четвертой четверти предложил глава республики Радий Хабиров. Об этом он сообщил 9 марта на оперативном совещании в республиканском правительстве.

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По его словам, ранее было принято решение о том, что в субботние дни школьники Башкирии не учатся. Но, учитывая то, что школьникам нужно наверстать упущенное, нужно сделать субботы в четвертой четверти учебными, сообщил глава республики.

Хабиров отметил, что прежде чем принимать такое решение, нужно обсудить этот вопрос с руководством школ и родителями.

«У меня готового решения нет. Просто я понимаю, что несмотря на коронавирус, у детей судьбы не должны рушится. Судьба ребенка — это хорошие баллы на ЕГЭ, поступление в вуз», — заявил глава региона.

Он подчеркнул, что эта мера будет носить разовый характер на период коронавируса.

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