Нарьян-Мар, , 19:19 — REGNUM В Ненецком автономном округе прививку от COVID-19 сделали 2 158 человек. Об этом ИА REGNUM сообщили в окружном департаменте здравоохранения.

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«Первый этап вакцинации прошли 1 218 жителей региона, завершили вакцинацию 940», — отметили в ведомстве.

В настоящее время в округе ведётся активная вакцинация жителей сельской местности. С начала этого года вакцина была доставлена в 14 муниципалитетов.

Как сообщало ИА REGNUM, власти НАО приняли решение закрыть пост эпидконтроля в аэропорту Нарьян-Мара.