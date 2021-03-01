Владивосток, , 09:29 — REGNUM В медучреждениях Приморья в марте возобновят диспансеризацию и профилактические осмотры населения. Это стало возможным благодаря улучшению эпидобстановки по коронавирусу, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в минздраве региона.

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Постепенно сокращают койки в ковидных госпиталях и больницы переходят в режим оказания плановой помощи.

В этом году диспансеризацией планируется охватить 347 710 человек, а профилактическими осмотрами — 123 775 приморцев.

В этом году диспансеризации подлежат жители края, которым исполняется 18, 21, 24, 27, 30, 33, 36, 39 лет. Люди старше 40 лет проходят обследование каждый год.

Как сообщало ИА REGNUM, возобновить профилактические медосмотры и диспансеризацию населения могут в ряде муниципалитетов Краснодарского края — при условии низкого уровня заболеваемости COVID-19.