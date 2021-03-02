Саратов, , 13:10 — REGNUM В Саратовской области жертвами коронавируса за сутки стали пять человек. Таким образом, с начала наблюдения от последствий заражения коронавирусной инфекцией скончались 649 саратовцев. Об этом 2 марта сообщает облминздрав.

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Погибли за минувший день две женщины и трое мужчин в возрасте от 47 до 72 лет. Лечение пациентов осложняли несколько имеющихся сопутствующих заболеваний.

ИА REGNUM напоминает, в Саратовской области по состоянию на 2 марта коронавирусная инфекция подтверждена у 49 895 человек, за сутки инфицированы 190 жителей. Накануне заболели 195 человек. Выздоровели с начала пандемии 45 040 пациентов, или 90,3%, за сутки — 163 человека.

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