Симферополь, , 10:34 — REGNUM В Республике Крым за минувшие сутки подтверждено 67 новых случаев заражения коронавирусом, данные за сутки опубликовал 4 марта региональный оперативный штаб. Сутками ранее, 3 марта, сообщалось о 65 новых носителях инфекции.

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Всего с начала пандемии в Республике Крым заражение коронавирусом было подтверждено у 35 989 человек. На 4 марта выздоровевшими признаны 32 323 человека, из них 146 были выписаны за последние сутки.

Скончались на территории Крыма в общей сложности 949 пациентов с подтверждённым диагнозом COVID-19, четыре смерти зарегистрированы за минувшие сутки. В коронавирусных стационарах на 4 марта находятся 1426 человек — за сутки 50 госпитализированы, 45 выписаны.

Ранее, как сообщало ИА REGNUM, власти Крыма фиксировали стабильное снижение уровня заболеваемости COVID-19, в связи с чем было анонсировано возможное снятие всех ограничений для бизнеса к апрелю.