Астрахань, , 13:55 — REGNUM В Астраханской области по состоянию на 9 марта подтверждено два новых летальных случая среди пациентов с COVID-19. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе областного правительства.

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Всего скончались 587 человек.

За весь период наблюдения выписаны после выздоровления были 23 тыс. 117 пациентов с ранее выявленными положительными тестами на COVID-19.