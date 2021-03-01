Москва, , 11:55 — REGNUM За минувшие сутки в Москве выявили 2097 случаев заражения коронавирусом. Об этом 1 марта сообщили в оперативном штабе столицы.

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«Подтверждено 2 097 новых случаев заражения, госпитализировано 714 человек, скончались 42 пациента», — рассказали в штабе.

Это на 360 случаев заражения больше, чем сутками ранее, когда выявили 1737 носителей коронавируса.

Справился с болезнью 1541 человек.