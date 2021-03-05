Москва, , 09:53 — REGNUM Министерство здравоохранения России завершило оценку вакцины от COVID-19 «ЭпиВакКорона» для применения у людей старше 60 лет. Об этом 5 марта сообщил глава министерства Михаил Мурашко.

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«Завершена и оценка вакцины «ЭпиВакКорона», разработанной «Вектором», для использования у лиц 60 лет и старше», — сказал министр журналистам.

Кроме того, Мурашко заявил о начале экспертизы итогов завершения второй фазы исследования облегченной вакцины «Спутник Лайт».

Ранее в Роспотребнадзоре сообщили, что вакцина «ЭпиВакКорона» прошла доклинические исследования продолжительностью 4,5 месяца, первый этап клинического исследования вакцины представлял собой открытое исследование, а второй закончился в сентябре минувшего года.

Антитела к коронавирусу выработались у всех добровольцев, участвовавших в пострегистрационных исследованиях вакцины от COVID-19 «ЭпиВакКорона».

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