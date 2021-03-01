Санкт-Петербург, , 17:52 — REGNUM Управление Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу за два первых месяца 2021 года обнаружило в 14 стационарах, перепрофилированных под прием пациентов с COVID-19, многочисленные нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства. Об этом 1 марта сообщает пресс-служба ведомства.

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Во всех этих больницах нарушался порядок учета и регистрации инфекционных болезней, не проводились учет и регистрация случаев инфекций, связанных с оказанием медицинской помощи.

«Не в полной мере проводится лабораторное обследование больных с внебольничными пневмониями на респираторные вирусы и бактериальную микрофлору. Нарушаются требования санитарно-противоэпидемического режима, дезинфекционных и стерилизационных мероприятий», — уточнили в управлении.

За выявленные нарушения юридические лица и ответственные должностные лица привлечены к административной ответственности в соответствии с КоАП РФ.

Отметим, в настоящий момент в Петербурге продолжают оказывать помощь пациентам с ковидом и внебольничной пневмонией 17 городских и федеральных стационаров. В них развернуты 6944 инфекционные койки, из которых свободны 1510, или 21,7%.

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