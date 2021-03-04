Вологда, , 21:41 — REGNUM В Вологодской области прививку от COVID-19 сделали более 29 тысяч человек, из них более 10 тысяч получили полный вакцинальный комплекс. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном правительстве.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: вакцинация наносит удар по пандемии — все новости»

С начла массовой вакцинации область получила 31 112 доз препарата «Гам-Ковид-Вак», в ближайшие дни в регион поступит еще пять тысяч доз вакцины.

«Необходимо создать иммунный щит, привить 60% населения, только тогда мы сможем остановить распространение инфекции и защитить вологжан от заболевания», — сказал губернатор Олег Кувшинников.

Как сообщало ИА REGNUM, с 5 марта в Вологодской области заведения общепита возобновят работу в привычном режиме.