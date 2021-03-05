Омск, , 14:01 — REGNUM За прошедшие сутки в Омской области коронавирус выявлен у 91 человека, сообщили ИА REGNUM 5 марта в оперштабе региона.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: вакцинация наносит удар по пандемии — все новости»

За весь период пандемии в регионе подтверждено 41 422 случая заражения коронавирусом. Выздоровели ещё 284 человека. Общее число выздоровевших в Омской области — 31 468 человек.

За сутки в регионе скончались пять пациентов с диагнозом «коронавирусная инфекция». За всё время жертвами COVID-19 стали 1232 жителя Омской области.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 марта в регионе было выявлено 87 носителей коронавируса, выздоровел 281 человек, скончались два пациента с COVID-19.

Читайте ранее в этом сюжете: В Омской области скончались ещё два пациента с коронавирусом