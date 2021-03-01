Сыктывкар, , 15:39 — REGNUM За последние сутки в коми выявили 78 носителей коронавируса SARS-CoV-2. Об этом ИА REGNUM сообщили в республиканском правительстве.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: вакцинация наносит удар по пандемии — все новости»

Лидеры по суточному приросту заболевших — Сыктывкар (+29) и Воркута (+10). Под медицинским наблюдением остаются 3396 человек.

С начала пандемии в Коми COVID-19 переболели 38 363 человека, 80 из них были признаны здоровыми за последние сутки.

Жертвами коронавируса в республике стали 753 человека.