Улан-Удэ, , 06:10 — REGNUM В Бурятии за минувшие сутки выявили 100 новых случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2, а общее число подтверждённых случаев заражения достигло 33 939. Об этом утром 2 марта сообщает пресс-служба регионального оперативного штаба.

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На столицу Бурятии Улан-Удэ приходятся 17 965 случаев заражения (54% от общего числа по региону).

За сутки в Бурятии скончались два пациента с COVID-19 (всего умерли 717 человек с тяжёлой сопутствующей патологией). Проходят лечение в стационарах республики 760 больных. На амбулаторном лечении находятся 875 человек, наблюдается 112 человек. Успешно завершили лечение и выписались из больниц 31 587 (+93) человек.

В реанимации остаются 83 пациента в тяжёлом состоянии (54 — старше 65 лет). В том числе 45 — подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких (21 — старше 65 лет). Занятость коечного фонда составляет 71,3% — из 1066 перепрофилированных коек занято 760.

Как сообщало ИА REGNUM, водители так называемых ковидных такси в Бурятии перестали получать зарплату.

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