Вологда, , 22:02 — REGNUM В моногоспиталях Вологодской области ежедневно снижается число пациентов с COVID-19. По данным на 3 марта, коечный фонд занят на 64%.

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Как сообщили ИА REGNUM в оперативном штабе, в Вологде в моногоспитале на Советском проспекте занято 60% коечного фонда. В роддоме для рожениц, инфицированных COVID-19, на улице Чернышевского, 68 на сегодня заполнено 13% мест. Моногоспиталь Череповца занят на 70%. Наибольшая нагрузка — у медиков Великоустюгской Центральной районной больницы — там места для ковидных больных заполнены на 80%.

Как сообщало ИА REGNUM, мэр Череповца заявил о том, что в городе не снижается количество тяжелых пациентов с COVID-19.