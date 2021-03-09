Липецк, 9 марта 2021, 12:16 — REGNUM В Липецкой области за последние сутки зарегистрировано два новых летальных случая среди пациентов с подтверждённым диагнозом COVID-19. Об этом ИА REGNUM сообщили в федеральном оперативном штабе 9 марта.
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Всего в регионе было зарегистрировано 457 летальных случаев.
Выписаны после выздоровления был 22 тыс. 161 человек.
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