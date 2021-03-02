Казань, , 13:38 — REGNUM В Татарии за сутки коронавирусную инфекцию подтвердили у 53 человек. Днем ранее COVID-19 выявили у 52 жителей республики. Всего зарегистрировано по состоянию на 2 марта 18 082 случая инфицирования. Выздоровели в общем итоге 14 692 пациента, за сутки — 107 человек. С начала наблюдения подтверждены 338 летальных исходов от последствий инфицирования SARS-CoV-2, пять — за минувший день, сообщает республиканский оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

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Накануне в стационары из числа новых заболевших госпитализировали 32 пациента, 21 — лечатся на дому. Наибольшее число инфицированных выявлено среди жителей в возрасте от 60 до 70 лет — 13 человек, от 60 до 50 лет — 11 зараженных, двое — несовершеннолетние. Среди жителей Казани — 29 новых носителей вируса, трое проживают в Набережных Челнах, остальные — в районах республики.

ИА REGNUM напоминает, наиболее высокие оценки работе системе здравоохранения и образования во время пандемии коронавируса дали жители Казани — по 3,4 балла по 5-балльной шкале. Наиболее низкие оценки работы системы здравоохранения дали жители Волгограда (2,5 балла), Воронежа (2,5), Перми и Омска (по 2,6) и системы образования — жители Красноярска (2,7) и Воронежа (2,6 балла). Опрос проведен 8−20 февраля 2021 года в 16 городах России. Опрошены 11 тыс. граждан старше 18 лет.

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