Симферополь, , 10:38 — REGNUM Основная часть ограничений, введенных в связи с пандемией коронавируса, отменены на территории Республики Крым с 1 марта. Соответствующие изменения внесены в указ о повышенной готовности на территории Республики Крым, сообщили в пресс-службе правительства региона.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: вакцинация наносит удар по пандемии — все новости»

В частности, в Крыму разрешили проводить спортивные мероприятия на открытом воздухе — правда, число участников таких мероприятий ограничено 50, а число зрителей — 10% от вместимости арены.

Также в регионе разрешили проводить публичные слушания, сходы, собрания или конференции при условии соблюдения противоэпидемических мер. Театры, кинотеатры, концертные залы теперь могут принимать до 75% зрителей от общего числа посадочных мест. Также разрешено проводить экскурсии в музеях с группами численностью до 10 человек с соблюдением профилактических и противоэпидемических мер.

В то же время в Крыму продлили запрет на проведение массовых мероприятий, выезд детских организованных групп за пределы полуострова. Также Крым не принимает детей на оздоровление и отдых, за исключением жителей Севастополя и Арктической зоны. Запрещена работа хостелов и развлекательных центров в выходные и праздничные дни.

Также в регионе обязали соблюдать двухнедельную самоизоляцию граждан, прибывших из Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии. Также студенты-иностранцы при въезде в Крым должны обследоваться методом ПЦР дважды — не ранее чем за три календарных дня до прибытия в Крым и в течение 72 часов после въезда.