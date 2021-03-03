Москва, , 13:23 — REGNUM В Москве пункты вакцинации начали работать ещё в двух торговых центрах, сообщила 3 марта вице-мэр столицы Анастасия Ракова.

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По её словам, выездные бригады начали работать в «РИО» на Ленинском проспекте и в «Дубровке».

"Там начали работать выездные бригады вакцинации против коронавируса», — сказала она.

По словам Раковой, московские власти регулярно расширяют список мест для прививки. При выборе локации учитывается популярность точки.

Всего выездные бригады объехали 12 столичных ТЦ, в двух местах вакцинация уже завершилась.