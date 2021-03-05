Москва, , 14:54 — REGNUM Вакцина от коронавирусной инфекции «ЭпиВакКорона», разработанная специалистами Новосибирского научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор», будет доступна российским гражданам для массовой вакцинации уже в текущем месяце. Об этом 5 марта заявил гендиректор центра Ринат Максютов.

«Во второй половине марта наши граждане смогут получить вакцинацию», — уточнил он в эфире программы «Вести» на телеканале «Россия-1».

Как сообщило ИА REGNUM, 5 марта министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко сообщил о завершении Минздравом оценки вакцины от COVID-19 «ЭпиВакКорона» для применения у людей старше 60 лет.

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В Роспотребнадзоре заявили, что в результате исследований, которые продемонстрировали «иммуногенность и высокую безопасность» «ЭпиВакКороны» для пожилых пациентов, препарат получил разрешение на применение среди лиц старше 60 лет.