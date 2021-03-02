Чита, , 10:06 — REGNUM В Забайкальском крае, где проживает более одного миллиона человек, по состоянию на 2 марта первой прививкой от COVID-19 уже воспользовались более 39 тысяч забайкальцев, из них большая часть — граждане группы риска. Такие данные приводит оперативный штаб региона.

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Всего с 18 января в Забайкалье работает 47 стационарных, а также пять передвижных пунктов вакцинации, они отправляются в населённые пункты Карымского, Нерчинского, Петровск-Забайкальского, Читинского, Хилокского районов.

Как уже сообщало ИА REGNUM, эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Забайкальском крае продолжает оставаться напряжённой: на 2 марта 2021 года общее число выявленных носителей SARS-CoV-2 составляет уже 38 927 человек, причём 99 из них обнаружили за последние сутки.

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