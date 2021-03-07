Кемерово, , 18:50 — REGNUM В Кемеровской области, по данным на сегодня, 7 марта, за прошедшие сутки выявлено 56 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Днём ранее — 58 случаев. Об этом сообщил оперативный штаб региона.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: вакцинация наносит удар по пандемии — все новости»

«Кемерово — 26, Междуреченск — пять, Анжеро-Судженск — четыре, Прокопьевск — четыре, Мыски — три, Новокузнецк — три, Калтан — два, Осинники — два, Промышленновский МО — два, Киселевск — один, Ленинск-Кузнецкий — один, Крапивинский МО — один, Мариинский МР — один, Юргинский МО — один», — уточняется в оперативном сообщении. За это же время 52 пациента выздоровели, трое скончались.

Всего в Кузбассе выявлено 32 109 случаев заражения коронавирусом, 31 196 человек выздоровели, 564 пациента скончались.