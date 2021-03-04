Самара, , 12:07 — REGNUM 271 случай заражения коронавирусом выявили за сутки в Самарской области. Об этом 4 марта сообщает пресс-служба областного оперативного штаба.

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Сообщается, что всего по области было выявлено 49 626 случаев заражения этой инфекцией. При этом в регионе за минувшие 24 часа была констатирована смерть 13 пациентов с COVID-19: 62-летняя женщина страдала заболеваниями сердечно-сосудистой и эндокринной систем, а также органов дыхания, 74-летний мужчина страдавший заболеваниями сердечно-сосудистой и эндокринной систем, 72-летний, 71-летний, 87-летний, 81-летний и 61-летний мужчины страдали заболеванием сердечно-сосудистой системы, 69-летняя женщина страдала заболеваниями сердечно-сосудистой и эндокринной систем, 70-летняя женщина страдала заболеваниями пищеварительной и сердечно-сосудистой систем, 62-летний мужчина страдал заболеванием органов дыхания, 63-летний мужчина страдал заболеваниями сердечно-сосудистой и эндокринной систем, 61-летняя женщина страдала заболеваниями сердечно-сосудистой и эндокринной систем, мужчина 46 лет.

Всего в регионе скончались 928 пациентов с COVID-19. Согласно данным федерального оперативного штаба, в регионе справились с инфекцией 45 873 человек, в том числе в прошедшие сутки победили вирус 297 человек.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что согласно данным на 3 марта по области за сутки выявили 273 случая заражения коронавирусом.

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