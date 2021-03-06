Тюмень, , 21:12 — REGNUM В Тюменской области за сутки выявлено 83 случая заражения коронавирусом. Об этом 6 марта сообщает региональный оперативный штаб.

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Днём ранее суточный прирост заражений в области составлял 82 случая.

Всего с начала пандемии в Тюменской области на 6 марта коронавирусом заразился 31 806 человек. Выздоровел 29 971 человек, скончались 301 пациентов с COVID-19 (на два человека больше, чем днём ранее).