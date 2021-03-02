Элиста, , 14:43 — REGNUM В Республике Калмыкия скончался ещё один пациент с COVID-19. Об этом сообщает региональный оперштаб 2 марта.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: вакцинация наносит удар по пандемии — все новости»

За весь период пандемии в Калмыкии зарегистрировано 297 летальных исходов среди пациентов, которые находились на лечении от COVID-19.

ИА REGNUM сообщало, что в республике зарегистрировано 19 тыс. 111 случаев заражения коронавирусом. В больнице число пациентов с COVID-19, которым потребовалась госпитализация, в настоящее время составляет 537 человек.

Читайте ранее в этом сюжете: В Калмыкии коронавирус унёс 296 жизней