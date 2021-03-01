Воронеж, , 11:48 — REGNUM В Воронежской области подтверждено ещё 293 случая заражения коронавирусом, статистику за сутки опубликовал региональный оперативный штаб 1 марта. Сутками ранее, 28 февраля, сообщалось о 295 новых пациентах с коронавирусом.

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Число жителей Воронежской области, получивших положительные результаты тестов на коронавирус, за весь период пандемии составило 68 160 человек. Выздоровели на 1 марта 62 037 пациентов, в том числе 298 человек выписаны за последние сутки.

За последние 24 часа зарегистрировано шесть новых смертей пациентов с подтверждённым диагнозом COVID-19, общее число умерших составило 2 304 человека.